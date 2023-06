NCSOFT und Amazon Games haben auf dem Summer Game Fest einen Reveal-Trailer zu "Throne and Liberty" gezeigt. Zu sehen ist neben cinematischen Cutscenes auch Gameplay zu dem anstehenden Action-Adventure für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC:

Über Throne and Liberty

"Willkommen bei THRONE AND LIBERTY, einem kostenlos spielbaren MMORPG, das in der weitläufigen offenen Welt von Solisium spielt. Erkundet ein Land voller Tiefe und Möglichkeiten, erklimmt ausgedehnte Gebirgsketten, um neue Aussichtspunkte zu erreichen, sucht den offenen Himmel ab und überquert weiträumige Ebenen. Passt euren Kampfstil an, um zu überleben, und werdet durch strategische Entscheidungen sowohl im PvP, PvE oder beidem erfolgreich, wenn ihr auf sich entwickelnde Schlachtfelder stosst, die vom Wetter, der Tageszeit und anderen Spielern beeinflusst werden. Es gibt keinen Königsweg zum Sieg, wenn ihr versucht, Kazar zu besiegen und euch den Thron zu holen, während ihr euch rivalisierende Gilden vom Leib haltet."