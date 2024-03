The Legend of Heroes: Trails through Daybreak vorgestellt

NIS America hat "The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" für hiesige Gefilde angekündigt. Einen Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Hier wird uns "The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" knapp eine Minute lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei bekommen wir hauptsächlich Gameplay- und Zwischensequenzen aus dem Rollenspiel geboten.

"The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" entführt uns nach Calvard, wo ein wirtschaftlicher Aufschwung nach dem Krieg zu politischer Unruhe führt. Wir folgen Van, einem einheimischen Spriggan, auf einer herausfordernden Mission, die das Land in komplettes Chaos stürzen könnte.

"The Legend of Heroes: Trails through Daybreak" erscheint am 5. Juli für PS4, PS5, Switch und den PC.