VR-Game Vampire: The Masquerade - Justice angekündigt

Während wir schon eine ganze Weile auf gute Neuigkeiten zu "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" warten, ist nun an anderer Stelle ein kleiner Trost aufgekommen. In "Vampire: The Masquerade - Justice" werden wir das beliebte, auf der Pen & Paper-Vorlage basierende Universum nämlich in VR erleben:

Wie auf dem Meta Quest Gaming Showcase gezeigt, wird uns das Game von Fast Travel Games und Paradox Interactive nach Venedig verschlagen, wo es zahlreiche "düstere Gassen, versengte Kanäle, vergessene Katakomben und opulente Palazzi" gibt. Im Titel des Games steckt "Justice", das gleichnamige Mitglied des Banu Haqim Clans, welcher "Vampire: The Masquerade"-typisch einer dunklen Verschwörung auf der Spur ist. Gameplay-technisch können wir uns auf eine Kombination aus Schleichen, Blutmagie und einer versteckten Armbrust freuen, während wir unseren Charakter in den Fertigkeitsbäumen Schleichen, Kampf und Ausdauer verbessern.

Weitere Details könnt ihr in diesem Blog-Post von Sony nachlesen. Erscheinen wird "Vampire: The Masquerade - Justice" auf PlayStation VR2, Quest 2 und Quest 3.