Warhammer 40,000: Speed Freeks vorgestellt

Caged Element und Plaion haben den Warhammer Skulls Showcase genutzt, um "Warhammer 40,000: Speed Freeks" für den PC anzukündigen. Ohne grossartige Umschweife gleich mal zum zugehörigen Trailer.

Bei "Warhammer 40,000: Speed Freeks" handelt es sich um einen Free-To-Play Multiplayer-Racing-Shooter. Eine Alpha ist bereits gestartet.

Fans von Geschwindigkeit und Dakka können nun ihre Warhammer 40,000-Fantasien ausleben, indem sie schrottreife Fahrzeuge steuern und Waffen in einem Speedwaaagh abfeuern. Die Spieler können aus diversen Fahrzeugklassen wählen, darunter Damage-, Tank- und Support-Wagen, mit unterschiedlichen Fähigkeiten für eine Vielzahl von Spielstilen. In dieser explosiven Mischung aus Combat Racing und Shooter rast man über mehrere Karten zum Sieg.

In besagter Alpha-Phase gibt es eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen und Leveln sowie eine Spielmodus, den einzigartigen, knallharten Eroberungsmodus Combat Racing, der in einem glorreichen Sprint zur Ziellinie endet. In dieser neuen Variante eines Fahrzeug-Shooters rasen die Spieler um Punkte, wobei die Teams in ihren Spritfressern das Gaspedal bis zum Anschlag durchdrücken.