Early-Access-Termin für Witchfire

Beim gestrigen Summer Game Fest gab der polnische Entwickler The Astronauts einen Termin für den Early-Access-Start von "Witchfire" bekannt. Ein packender Trailer begleitet die Terminierung.

Hier erfahren wir, dass "Witchfire" am 20. September in den Early Access startet. Dazu gibt es atmosphärische Szenen aus dem Ego-Shooter gezeigt, die ordentlich Lust auf mehr machen.

Über Witchfire

Die Macher von "The Vanishing of Ethan Carter" zeigen uns eine alternative Realität, in der sich Hexen und Kirche feindlich gegenüberstehen. In der Rolle eines vatikanischen Magiers werden wir in eine düstere Fantasiewelt mit Semi-Open-World Levels entführt.