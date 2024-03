Worshippers of Cthulhu enthüllt

Crazy Goat Games stellt uns "Worshippers of Cthulhu" vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät das zugehörige Trailer.

Bei "Worshippers of Cthulhu" handelt es sich um ein Strategiespiel, in dem wir die Rolle eines Kultführers übernehmen, der darauf abzielt, den Grossen Alten, also Cthulhu, zu erwecken. Unsere Mission ist es nicht, Chaos zu verbreiten, sondern die kosmische Wiedergeburt zu fördern.

Unsere Entscheidungen bestimmen dabei das Schicksal unserer Anhänger, sei es, sie zu lenken, zu erobern oder den dunklen Ritualen zu widmen. Wir errichten und erweitern Städte auf verschiedenen Inseln, um eine starke Anhängerschaft aufzubauen, die bereit ist, unseren Gott zu erwecken. Wir müssen geschickt Ressourcen verwalten, Arbeitskräfte managen und gefährliche Ruinen erkunden, um unsere Macht zu stärken.

"Worshippers of Cthulhu" erscheint im ersten Quartal 2025 für PS5, Xbox Series X und den PC.