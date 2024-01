Yasha: Legends of the Demon Blade enthüllt

Game Source Entertainment und 7Quarl stellen uns "Yasha: Legends of the Demon Blade" für PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series X, Switch und den PC vor. Einen ersten Trailer gibt es auch zu sehen.

Das Action-Rollenspiel "Yasha: Legends of the Demon Blade" entführt die Spieler in eine faszinierende, von Japan inspirierte Welt, welche während der Edo-Zeit mit Fantasy-Elementen und Roguelite-Mechanik durchzogen ist. Als Meister der Dämonenklingen kämpft man darin gegen Horden von Dämonen, während die Geschichte in einer Zeit des empfindlichen Gleichgewichts zwischen Menschen und Dämonen spielt.

"Yasha: Legends of the Demon Blade" wird irgendwann im Oktober veröffentlicht.