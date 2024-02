Crazy Taxi: Reboot soll AAA-Spiel werden

Die ikonische Spielreihe „Crazy Taxi“ feierte in der Vergangenheit grosse Erfolge und erhält aufgrund dessen ein Reboot von Sega, dessen Team das Spiel sogar als AAA-Spiel anpreist.

Das im Dezember 2021 gegründete Sapporo Studio von Sega arbeitet an verschiedenen Sega-Spielen mit, darunter „Phantasy Star Online 2: New Genesis“ und „Hatsune Miku: Colorful Stage“. Das Studio, das von Takaya Segawa geleitet wird, ist aber auch an der Entwicklung von Triple-A-Titeln beteiligt, wie etwa dem kommenden Reboot von „Crazy Taxi“, wie die Japan Times berichtet.

Das Arcade-Spiel „Crazy Taxi“ erlangte 1999 Popularität und erfuhr mit seiner Dreamcast-Version im Jahr 2000 noch grösseren Erfolg, wodurch es zum drittbestverkauften Spiel auf der Konsole in den USA wurde. Der letzte neue Hauptteil der Serie „Crazy Taxi 3: High Roller“ wurde vor etwa 22 Jahren als Xbox-Exklusivtitel veröffentlicht.