Insomniacs Pläne für Ratchet & Clank

Die Leaks im Zusammenhang mit Insomniac Games haben das Studio mächtig aufgewühlt. Dass sich die Entwickler dadurch jedoch nicht bremsen lassen und mit ihren Plänen fortfahren, berichteten wir euch an dieser Stelle. Welche Informationen zum nächsten "Ratchet & Clank"-Spiel in den Dokumenten enthalten sind, hat die Website GFINITY in einem Artikel festgehalten. Wir fassen das Wichtigste daraus für euch zusammen.

So soll das nächste "Ratchet & Clank"-Game den Dokumenten zufolge von Insomniac für das Jahr 2029 anpeilt sein. Eine volle Liste der Charaktere gibt es zwar nicht, allerdings sollen neben Ratchet und Clank auch wieder Rivet und Kit dabei sein. Derzeit trägt das Game den Untertitel “Rag Tag Team”, wobei es sich möglicherweise lediglich um den Arbeitstitel handelt, jedoch Rückschlüsse auf das Gameplay erlaubt.