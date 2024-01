GTA IV erstrahlt in neuem Glanz

Wir berichteten bereits von einem Concept Trailer zu “Grand Theft Auto IV“ in der Unreal Engine 5 und nun hat ein anderer Youtube-Kanal eine erstaunliche Neuauflage vorgelegt. So macht der Kanal Digital Dreams die Erdanziehungskraft auf unsere Kinnladen bemerkbar:

Digital Dreams präsentiert uns in einer Zeit, in der frühere “GTA“-Games aufgrund des anstehenden sechsten Teils grosse Beliebtheit erfahren, eine komplette Überarbeitung der “GTA IV“-Map mit Ray Tracing und 4K-Grafik. Der "Trick" ist, dass die Map in dem aktuellen “GTA V“ rekreiert wurde. Dem 2008 für PlayStation 3 und Xbox 360 erschienenen vierten Teil der Rockstar-Serie verleiht der Kanal somit einen bisher nicht erlebten neuen Glanz.

Digital Dreams stellt ReShade-Einstellungen für einige PC-Games wie “Red Dead Redemption“ und “Hogwarts Legacy“ auf dieser Website zur Verfügung.