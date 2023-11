Originales Resident Evil in der Unreal Engine 5

Capcom hat sich erfolgreich an zahlreiche Remakes und Remaster gewagt, doch das originale "Resident Evil" haben wir noch nicht in der Unreal Engine 5 zu Gesicht bekommen. Den Meilenstein der Videospielgeschichte aus dem Jahr 1996 in heutige Grafik zu bringen, widmet sich derzeit ein Fan-Projekt, zu dem ein spannender Trailer erschienen ist. Dieser ist auf dem YouTube-Kanal 'RE Biohazard' zu sehen:

Das spektakuläre Fan-Video zeigt zum Schluss, dass es sich "in Entwicklung" befindet. Dies deutet zwar darauf hin, dass das Team beabsichtigt, das Game auch für die interessierte Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Nichtsdestoweniger könnte sich dies letztendlich aufgrund von Problemen mit der Lizenz als schwierig gestalten und das Projekt letztendlich lediglich als Präsentation dessen dienen, was möglich ist.