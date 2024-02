Guild Wars 2: Secrets of the Obscure: Zweites Update

NCSoft kündigte heute das zweite Inhalts-Update für "Guild Wars 2: Secrets of the Obscure" an. Die Erweiterung mit dem Titel "Das Reich der Träume" erscheint am Dienstag, 27. Februar, kostenlos für alle, die Secrets of the Obscure bereits erworben haben.

In "Das Reich der Träume" werdet ihr einen neuen Abschnitt von Nayos, der Heimat der gefürchteten Kryptis, erkunden können. Gleichzeitig muss verhindert werden, dass Tyria diesem ausserweltlichen Feind anheimfällt. Zwei neue legendäre Bosse werden in Konvergenz auftauchen, einem Kampfmodus für 50 Spieler, der mit dem Update "Den Schleier lüften" im November erschien.

Als Unterstützung im Kampf erhält jede Klasse Zugriff auf eine neue Waffen-Kenntnis, die sie zuvor nicht anwenden konnte und die ihnen neue Fertigkeiten und Build-Möglichkeiten bietet. Ein neues legendäres Relikt sowie der erste Rang der neuen legendären Obsidian-Rüstung stehen darüber hinaus als mächtige neue Ausrüstungsbelohnungen zur Verfügung.

Das "Reich der Träume" setzt nicht nur die Story der Kryptis-Invasion fort, sondern umfasst auch eine Aktualisierung vom Gewölbe des Zauberers. Dort könnt ihr nun neue Gegenstände finden, die euren Spielstil ergänzen, während die Angriffsmission "Tempel von Febe" einen Herausforderungsmodus mit einem höheren Schwierigkeitsgrad enthält.

Zusammen mit einem neuen Waldläufer-Tiergefährten und einer Erweiterung des Beherrschungspfads "Astralwache" bereitet dieses Update den Weg für das Finale zu "Secrets of the Obscure", das später in diesem Jahr kostenfrei für Besitzer der Erweiterung erscheint.