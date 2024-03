HD-Remaster von El Shaddai: Ascension of the Metatron für Switch terminiert

Das HD-Remaster von "El Shaddai: Ascension of the Metatron" wurde ja bereits im April 2022 von Studio Aqualead in Aussicht gestellt. Jetzt gibt es auch einen konkreten Releasetermin dafür.

So gibt Studio Aqualead bekannt, dass das HD-Remaster von "El Shaddai: Ascension of the Metatron" am 28. April erscheint, was übrigens identisch zum Japantermin ist. Umsetzungen für weitere aktuelle Plattformen sind dagegen offenbar nicht angedacht.

In "El Shaddai: Ascension of the Metatron" schlüpfen wir in die Rolle von Enoch, der gefallene Engel bekämpfen muss. Versagt er, droht eine Sintflut, um ihr Reich zu vernichten. Ihm steht Lucifel zur Seite, ein Engel, der ihm nützliche Ratschläge gibt. Dabei gilt es zunächst, Enochs Kampffähigkeiten zu trainieren, damit er gegen seine Feinde bestehen kann.

"El Shaddai: Ascension of the Metatron" ist bereits für PS3, Xbox 360 und den PC erhältlich.