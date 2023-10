Entlassungen bei Telltale Games

Die vergangene Woche hat die Videospielindustrie ordentlich durchgeschüttelt, indem es bei vielen Entwicklern zu Entlassungen kam. Telltale Games ist als nächstes Unternehmen davon betroffen.

Entsprechende Meldungen begannen die Runde zu machen, nachdem Cinematic Artist Jonah Huang, der dem Studio schon lange verbunden war, öffentlich bekanntgab, dass dort ein grosser Teil des Teams bereits im September seinen Hut nehmen musste. Dies wurde mittlerweile auch offiziell von dem Studio bestätigt, aber der Umfang der Entlassungen ist nach wie vor unklar und das Team soll ohnehin nicht sonderlich gross gewesen sein.

Die aktuellen Projekte sind jedoch nicht von den Entlassungen betroffen und sollen wie geplant erscheinen. Hier ist vor allem "The Wolf Among Us 2" zu nennen, dass bereits im März auf das kommende Jahr verschoben wurde, um einen Burnout der Macher zu verhindern.