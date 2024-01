Legend of Grimrock auch für Switch

Almost Human kündigt eine Switch-Version von "Legend of Grimrock" an. Wir müssen auch gar nicht lange auf deren Release warten.

Demnach ist "Legend of Grimrock" schon ab 15. Januar auch für Nintendos Hybridkonsole erhältlich. Weitere Portierungen des Dungeon Crawlers sind offenbar nicht in Planung.

In "Legend of Grimrock" muss sich eine bunte Gruppe Gefangener durch den Berg Grimrock kämpfen, der mit alten Tunneln und Gefahren gespickt ist. Im bewährten Stil bietet das Spiel taktische Echtzeitkämpfe, gridbasierte Bewegung, versteckte Schalter und tödliche Fallen.

"Legend of Grimrock" ist bereits seit 11. April 2012 für den PC erhältlich.