Es rumort weiter in der Videospielbranche. Jetzt hat die Embracer Group einen seit zwei in Entwicklung befindlichen Teil von "Deus Ex" gecancelt, was Entlassungen bei Eidos Montreal zur Folge hatte.

Konkret haben dort 97 Angestellte ihren Job verloren. Im Jahr 2022 hatte man dort 481 Mitarbeiter. Das offizielle Statement des Studios liest sich folgendermassen:

"In den letzten 17 Jahren haben unsere Teams bei Eidos an einigen der beliebtesten Marken der Branche gearbeitet und dabei tiefgreifende Geschichten und Innovationen zu einzigartigen Spielen kombiniert. Wir haben unvergessliche, mehrfach ausgezeichnete Erlebnisse geschaffen, auf die wir stolz sind, und wir wissen, dass unsere Teammitglieder ihr Herz und ihre Seele in alle diese Spiele gesteckt haben. Der globale wirtschaftliche Kontext, die Herausforderungen unserer Branche und die von Embracer angekündigte umfassende Umstrukturierung haben sich schliesslich auf unser Studio ausgewirkt. Es wurde die schwierige Entscheidung getroffen, 97 Mitarbeiter aus den Entwicklungsteams, der Verwaltung und dem Support zu entlassen. Wir arbeiten daran, alle betroffenen Mitarbeiter bei diesem Übergang zu unterstützen. Diese sehr talentierten und erfahrenen Mitarbeiter treten in den Arbeitsmarkt ein, und wir wollen, dass sie ihre nächsten Projekte finden und helfen ihnen dabei. In diesen schwierigen Zeiten ist das Wohlergehen unseres Teams unsere Priorität und unser ständiges Bestreben, Spiele zu entwickeln, die die Spieler geniessen können."

Eidos Montreal wurde am 26. November 2007 gegründet. Neben diversen Teilen von "Deus Ex" entstanden dort etwa auch "Thief" und "Marvel's Guardians of the Galaxy".