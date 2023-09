Borderlands 3 auch für Switch

Was schon länger durch die Gerüchteküche schwirrte (unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle), wurde jetzt hochoffiziell von Gearbox angekündigt: "Borderlands 3" wird auch für Switch erscheinen.

Aber es kommt noch besser: "Borderlands 3" kommt gleich als "Ultimate Edition" für Nintendos Hybridkonsole heraus. Das bedeutet, dass wir uns nicht nur über das Hauptspiel freuen dürfen, sondern auch sämtliche Erweiterungen an Bord sind. Releasetermin ist übrigens der 6. Oktober.

"Borderlands 3" erschien am 13. September 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Stadia wurde am 17. Dezember 2019 bedient. Die Next-Gen-Fassungen folgten simultan zum Release von PS5 und Xbox Series X.