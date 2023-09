Remake zu Slender: The Arrival erscheint bald

"Slender: The Arrival" feiert in diesem Jahr das 10-jährige Jubiläum. Das zuvor angekündigte Remake hat nun einen Release-Termin. Am 18. Oktober und pünktlich zur Halloween-Saison ermöglicht uns Blue Isle Studio das Horror-Game auf Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC in frischem Gewand zu erleben.

Freuen dürfen wir uns nicht nur auf eine aufgehübschte Grafik in der Unreal Engine 5, sondern auch auf Gameplay-Updates und ein neues Kapitel mit einer neuen Geschichte, die sich mit dem Alptraum von Charlie Mathesons Vater befasst.

Ursprünglich erschien "Slender: The Arrival" am 26.03.2013 für PlayStation 4, Xbox One, Switch, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC, iOS und Android.