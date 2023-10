Europa Universalis 4 - Neues EU4-Paket

Die grossen Nationen des Ostens blicken auf bessere Zeiten zurück. Konstantinopel ist nicht mehr das Zentrum eines mächtigen Reiches. In Kairo sind die Mamluken damit beschäftigt, mit einer aufstrebenden Macht im Norden Schritt zu halten. Und in den Ebenen und Bergen Persiens ist das iranische Volk unter vielen Kleinkönigen aufgeteilt. In King of Kings, dem neuen Immersion Pack für "Europa Universalis IV", könnt ihr den Mantel des Imperiums zurückerobern und eure Nation zu neuer Grösse führen.

Ab dem 6. November könnt ihr gemeinsam mit tausenden anderen Hobbykaisern die Geschichte Persiens, des Sultanats der Mamluken, des Byzantinischen Reichs und vieler anderer kleinerer Nationen neu schreiben. Paradox Interactives Grand-Strategy-Flaggschiff über die Welt der frühen Neuzeit erhält mit King of Kings, einem Spiel über die historischen nicht-osmanischen Mächte zwischen dem östlichen Mittelmeer und Indien, noch mehr historische Würze. Mit Hunderten neuer Missionen und Dutzenden anderer Änderungen ist King of Kings eine bedeutende Ergänzung zu "Europa Universalis IV", das kürzlich seinen zehnten Geburtstag feierte.