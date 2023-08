Into the Infinite-Showcase: Das wurde gezeigt

Hier eine Zusammenfassung, was beim Into the Infinite-Showcase zu sehen war:

Arena Breakout

Ein neuer Trailer stellt Inhalte vor, die in diesem Oktober im Rahmen eines grossen Updates den Weg in den Taktik-First-Person-Shooter finden. In diesem Update kämpfen Spieler auf der komplett neuen Port-Map und nehmen es mit dem neuen Boss Delwin Pan auf. Um die Sache noch kniffliger zu machen, braut sich ein Tycoon zusammen.

Assassin’s Creed Jade

Die jüngste Episode dieses epischen Franchise ist ab sofort offiziell als "Assassin's Creed Jade" bekannt und wurde in diesem neuen Trailer mit den Elementen der Serie wie Schleichen, Parkours und Attentaten präsentiert – erstmals auf mobilen Geräten. Spieler, welche die Action bereits vor der eigentlichen Veröffentlichung erleben wollen, können schon bald an einer zweiten geschlossenen Beta teilnehmen.

Command & Conquer: Legions

Im neuen Trailer wurden weitere Details bekannt gegeben, was die Spieler im erst kürzlich angekündigten Neuzugang in der Command & Conquer-Serie erwartet. "Command & Conquer: Legions", das sich derzeit für Mobilgeräte in der Entwicklung befindet, kombiniert klassische Command & Conquer-Elemente mit strategischem Gameplay und sozialen Interaktionen. Am 25. August fällt für Android-Spieler in Australien, Kanada, Frankreich, Mexiko, Neuseeland und den Philippinen der Startschuss für eine neue Testphase – weitere Regionen folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

Delta Force: Hawk Ops

Nach der Ankündigung während der Opening Night Live am gestrigen Tag konnten die Zuschauer im Rahmen einer ersten Vorstellung von "Delta Force: Hawk Ops" einige Mitglieder des Entwickler-Teams treffen. Dieser jüngste Neuzugang des Franchise bringt das Taktik-FPS-Gameplay der Serie zum Launch auf Konsolen, PC und Mobilgeräte.

Dune: Spice Wars

Im jüngsten Trailer des Spiels haben Shiro Games und Funcom den September als Release-Zeitfenster für "Dune: Spice Wars" angekündigt. Während des Early Access gab es dank des Feedbacks der Community mehrere Updates, und das Team freut sich bereits darauf, den Spielern das 1.0-Update zu servieren.

GTFO

10 Chambers präsentierte den Trailer zum nächsten Inhalts-Update für den Hardcore-Koop-Shooter "GTFO" - ALT://Rundown 6.0 Destination wird dreizehn neue Expeditionen kostenlos in das Spiel einführen. Mit dem Release des Updates im September kommt GTFO auf mehr als 70 spielbare Expeditionen.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Raul Rubio, der Geschäftsführer von Tequila Works, und Rowan Parker, Creative Director von Riot Forge bei Riot Games, waren zu Gast beim Showcase, um einen neuen Vorgeschmack auf "Song of Nunu: A League of Legends Story" zu gewähren. Das Adventure folgt den beiden Champions Nunu & Willump von League of Legends, die sich auf einen ultimativen Roadtrip durch die eisige Wildnis von Freljord begeben, bei dem sie auf andere legendäre Champions treffen. Song of Nunu soll im Herbst erscheinen.

Stampede: Racing Royale

Nach dem Debüt des neuesten Trailers wurde bestätigt, dass die PC-Version des 60-Spieler-Kart-Racers von Secret Mode am 2. November in den Early Access starten wird. Bereits vorher können die Spieler mithilfe des zweiten Playtests einen frühen Vorgeschmack der Action erhalten, der bis zum 28. August laufen wird. Stampede: Racing Royale soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für Konsolen erscheinen.

SYNCED

Clark Yang, Creative Director des Spiels, kam auf die Bühne, um bekannt zu geben, dass der globale Veröffentlichungstermin auf dem PC der 8. September ist. Dabei präsentierte er einen neuen Trailer des futuristischen Koop-Shooters, der in den kommenden Monaten auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S erscheinen wird.

Tarisland

Während des Showcases gab es die Bestätigung, dass im November eine zweite geschlossene Beta dieses Free2Play- und Fair2Play-Crossplatform-MMORPGs stattfinden wird. Diese kommende Testphase wird es sowohl den Spielern auf dem PC als auch auf Mobilgeräten in Europa, Asien und Amerika erlauben, ein tiefgreifenderes Class-Building-System, neue PvP-Elemente und die Unterstützung mehrerer Sprachen zu erleben. Beim Launch werden Spieler aus der ganzen Welt in der Lage sein, die Welt von "Tarisland" frei zu erkunden, mit anderen Fans zu interagieren und sich in epische Abenteuer zu stürzen. Der neueste Trailer zeigt mehr Gameplay aus "Tarisland".

Undawn

Ein neuer Trailer gab einen Vorgeschmack darauf, was die Fans im ersten grossen Update von "Undawn" erwartet – Desert Fury. Das Update erscheint heute und umfasst eine brandneue Map, einen weiteren Story-Abschnitt sowie zusätzliche Charakterrollen. Somit warten in dem Open-World-Survival-RPG noch mehr Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Warhammer 40,000: Darktide

Entwickler und Publisher Fatshark hat angekündigt, dass das Spiel am 4. Oktober 2023 für die Xbox Series X|S erscheint. Ausserdem gab es aufregende Neuigkeiten in Form der Ankündigung einer radikalen Überarbeitung des Klassensystems für sowohl den PC als auch die kommenden Xbox-Versionen. Vollständige Talentbäume werden die aktuelle Struktur ersetzen und den Charakterfortschritt dadurch auf ein neues Level heben.

Warhammer: Vermintide 2

In einem frischen Cinematic-Trailer kündigte Fatshark die lang erwartete vierte Karriere für die mit Feuer agierende Zauberin an – den Nekromanten. Aus einem Kampf mit der Zwillingsschwester Sofia entstanden, bietet diese taufrische Karriere neue Kräfte und Fähigkeiten, die es ihr erlauben, die Toten zu kontrollieren. Wie genau der Feuermagier diese Kräfte erhält, wird erst noch verraten. Die Karriere des Nekromanten erscheint am 19. Oktober für Steam, Xbox One und PlayStation 4.

Wayfinder

Der aktuelle Trailer von Airship Syndicate und Warframe-Creator Digital Extremes zeigte mehr von dem, was Spieler erwartet, wenn sie die Welt von "Wayfinder" betreten, und von den heldenhaften Kämpfen, denen sie sich stellen müssen, um die Finsternis aus der Welt von Evenor zurückzudrängen. Zuschauer bekamen einen kleinen Vorgeschmack auf neue Inhalte, die bald in "Wayfinder" erscheinen werden.