Ace Combat 7: Skies Unkown erscheint für die Nintendo Switch

Bandai Namco Europe kündigt an, dass "Ace Combat 7: Skies Unknown" am 11. Juli 2024 für Nintendo Switch erscheint. Nachdem bereits über fünf Millionen Exemplare weltweit verkauft wurden, könnt ihr euch dank der portablen Konsole auch unterwegs in den wundervoll gerenderten, mit Wolken behangenen Himmel erheben.

"Ace Combat 7: Skies Unknown" für Nintendo Switch wird neben dem Hauptspiel sechs DLCs und mehrere besondere Bonus-Items umfassen, die bereits auf den anderen Plattformen verfügbar sind:

"Ace Combat 7: Skies Unknown" Original-Story

3 Original-Flugzeuge + 3 zusätzliche Missionen (ADF-11F Raven Set, ADF-01 FALKEN Set, ADFX-01 Morgan Set, Unexpected Visitor, Anchorhead Raid, Ten Million Relief Plan)

Spielbares Flugzeug F-104C -Avril-

Spielbares Flugzeug F-4E Phantom II

drei beliebte Flugzeug-Skins aus den vorherigen Teilen

8 beliebte Embleme aus den vorherigen Teilen

Bonus Music-Player-Modus

Zudem werden zu einem späteren Zeitpunkt die folgenden DLCs veröffentlicht, um Spielern die vollständige Spielerfahrung von "Ace Combat 7: Skies Unknown" bieten zu können:

25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series – Set

25th Anniversary DLC – Experimental Aircraft Series – Set

25th Anniversary DLC – Cutting-edge Aircraft Series – Set

Top Gun: Maverick Aircraft – Set

Das Luftkampfspiel "Ace Combat 7: Skies Unknown" ist bekannt für authentische und futuristische Flugzeuge, berauschende Luftkämpfe und fotorealistische Grafik.

**Ace Combat 7: Skies Unknown" ist bereits für PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar und erscheint am 11. Juli 2024 für Nintendo Switch.*