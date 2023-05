Knightfall-Patch für Albion Online

Für "Albion Online" wurde der umfangreiche Knightfall-Patch veröffentlicht. Ein packender Trailer begleitet den Release.

Knightfall ist der erste grosse Patch für "Albion Online" seit dem Launch des neuen Albion Ost Servers. Besagter Patch bringt neue Features für die Nebel, einen neuen Dungeon namens Knightfall Abbey, eine grosse Auswahl an frische Gegenständen inklusive neuer Umhänge und Reittiere, einen neuen Händler-NPC in Brecilien und vieles mehr. Es gibt also weiterhin genug zu tun in dem Online-Rollenspiel.

"Albion Online" ist seit 17. Juli 2017 für den PC erhältlich.