Albion Online: Neuer EU-Server

"Albion Online" hat heute den Launch eines neuen Servers angekündigt: Albion Europa, optimiert für die Regionen Europa und MENA (Mittlerer Osten & Nordafrika). Der neue Server bringt, zusammen mit einem neuen Start in die Welt von Albion, auch deutlich verbesserte Verbindungsgeschwindigkeiten, besseren Ping & Latenzen, und optimierte in-game Eventzeiten für alle Spieler in diesen Regionen. Der Albion Europa Server ist der dritte Server-Launch des Spiels nach Albion West (jetzt Albion Amerika) in 2017 und Albion Ost (jetzt Albion Asien) 2023, und deckt sich mit dem neu dazugekommenen Support für zwei zusätzliche Sprachen: Türkisch und Arabisch.

Der neue Server folgt dem bereits etablierten Free2Play-Modell und ist selbstverständlich für Spieler auf der ganzen Welt erreichbar. Wie schon bei den bereits bestehenden Servern, wird auch Albion Europa vollständiges Cross-Platform Play anbieten, also für Spieler auf PC, Mac, Linux, Android und iOS – Systemen mit einem einzelnen Account erreichbar sein.

Features des neuen Albion Europa Servers