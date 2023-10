Angry Birds VR für die PSVR2 erschienen

"The gang’s all here!" und zwar virtuell! Red, Chuck, Bomb und die Blues haben mit der Veröffentlichung von "Angry Birds VR: Isle of Pigs" auf PlayStation VR2 wieder einmal ihre Flügel ausgebreitet. "Angry Birds VR: Isle of Pigs" wurde von den VR-Pionieren von Resolution Games entwickelt und hat sich seit seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2019 zu einer festen Grösse in der VR-Unterhaltung entwickelt, die das Publikum mit ihrer immersiven Herangehensweise begeistert.

Die PS VR2-Version von "Angry Birds: Isle of Pigs" bietet eine verbesserte Grafik mit Verbesserungen der Umgebungen und ausgewählter 3D-Modelle, neuen visuellen Effekten und aufgefrischter Beleuchtung, um die Wiedergabetreue des Spiels insgesamt zu verbessern. Und - zum ersten Mal auf PlayStation - erhalten die Spieler auch Zugang zum Online-Level-Builder, mit dem sie ihre eigenen herausfordernden Stages für die heimtückischen Schweine erstellen und freigeben können, die es zu verteidigen gilt. Die Spieler können die mehr als 20'000 benutzerdefinierten Levels erkunden, die bereits von der Spieler-Community zur Verfügung gestellt wurden, und jeden Tag kommen weitere hinzu, so dass der Spielspass nahezu unbegrenzt ist.

"Wir sind zwar stolz auf die 104 Levels, die wir für Isle of Pigs erstellt haben, aber die Qualität der Inhalte, die von der Spielergemeinschaft geschaffen wurden, hat unsere kühnsten Erwartungen übertroffen. Es war unglaublich zu sehen, was für Herausforderungen die Spieler schaffen konnten, nachdem wir ihnen den Werkzeugkasten für das Spieldesign geöffnet haben. Seit der ersten Veröffentlichung des Online-Level-Builders auf anderen Plattformen wurde eine atemberaubende Menge an Originalinhalten erstellt und geteilt - und ab heute sind diese Inhalte auch auf PS VR2 verfügbar."

Tommy Palm, Gründer und CEO von Resolution Games