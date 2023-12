The Game Awards 2023: Arknights: Endfield angekündigt

Der neu gebildete globale Spiele-Publisher Gryphline hat heute angekündigt, dass "Arknights: Endfield", ein 3D-RPG mit Kämpfen in Echtzeit und Strategieelementen, sich in der Entwicklung für die PlayStation 5 befindet. Dadurch gelangt die beliebte PC- und Mobile-Game-IP zum ersten Mal auf eine Konsole. Ausserdem lädt Gryphline Spieler dazu ein, sich für den internationalen Technik-Test anzumelden, der am 11. Jan. 2024 beginnen wird.

Um dies zu feiern, wurde während der Game Awards 2023 in einem brandneuen Trailer nie zuvor gesehenes Gameplay vorgestellt. Zum ersten Mal wurde gezeigt, wie der Protagonist gegen einen Boss kämpft und den Spielern so ein genauerer Blick auf das spannende Kampfsystem des Spiels geboten.

Internationale Spieler, die am kommenden Technik-Test teilnehmen, werden die Welt von Talos-II entdecken und die Charaktere von "Arknights: Endfield" kennenlernen. Schlüpfe in die Rolle des Endministrators, leite eine Crew mit neun spielbaren Charakteren, kämpfe gegen Gegner mit dem Echtzeit-Kampfsystem des Spiels, erforsche den Technik-Baum von Endfield Industries und vieles mehr.