Asterix & Obelix: Heroes - Erstes Gameplay

NACON, Jumpgate AB und Les Éditions Albert René präsentieren heute erstes Material zu "Asterix & Obelix: Heroes". Der Teaser gibt einen Vorgeschmack auf das Gameplay, die verschiedenen spielbaren Charaktere und die unterschiedlichen Umgebungen, die das rundenbasierte Strategiekartenspiel bietet.

In "Asterix & Obelix: Heroes" erlebt ihr ein neues Asterix-Abenteuer, wie es in den Comics bisher nicht zu sehen war. Im Spiel müssen die Lieblingshelden zusammengebracht werden, um sich den Kontrahenten in einer Kartenschlacht zu stellen.

Es ist das Jahr 50 v. Chr. und ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Es gibt jedoch ein einziges unbeugsames gallisches Dorf, das den Invasoren noch immer die Stirn bietet. "Asterix & Obelix: Heroes" spielt im alten Gallien, das erneut von Julius Cäsar bedroht wird. Dieser möchte das sagenumwobene Schwert des Toutatis an sich bringen, welches der Legende nach die Macht hat, alle Gallier seinem Willen zu unterwerfen. Im Spiel müssen sechs ikonische Orte aus der Comicserie bereist werden, um Teile einer Karte zu sammeln, die am Ende zu dem begehrten Schwert führen.

"Asterix & Obelix: Heroes" ist ein rundenbasiertes Strategie-Kartenspiel, in dem ein Team von vier Helden aus den 24 freischaltbaren Charakteren zusammengestellt wird, um die Widersacher zu besiegen. Die Spieler:innen können eigene Kartendecks zusammenstellen und dabei auf die besonderen Fähigkeiten jedes Helden zurückgreifen, um sich der Fülle von Kämpfen und Herausforderungen zu stellen, die in jeder der sechs Regionen der Asterix-Welt auf sie warten.

"Asterix & Obelix: Heroes" wird am 05. Oktober 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC veröffentlicht.