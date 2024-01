Beat Slayer: Deutsches Musikspiel erscheint im April

"Beat Slayer", die actionreiche Mischung aus Roguelite und Rhythmusspiel des Berliner Entwicklerstudios ByteRockers’ Games, erscheint am 04. April 2024 für PC. Der Hack’n’Slay-Titel fesselt dank der pulsierenden Beats, jeder Menge Action und seinem schrägen Humor. Die musikalische Odyssee, deren Soundtrack unter anderem in Zusammenarbeit mit dem Babelsberger Filmorchester entstand, führt euch durch ein fiktives, dystopisches Berlin der 90-er Jahre, in der es nur eine Regel gibt: Bleib im Takt!

Die knallharte Musikliebhaberin und Tüftlerin Mia stellt sich in "Beat Slayer" gegen den ehemaligen Musiker und Bösewicht Dietrich, der die schäbigen Strassen der Stadt mit eiserner Faust und seinen Roboterhorden vom Fernsehturm aus regiert. Die Story im Spiel ist vollständig auf Deutsch und Englisch vertont. Das Gameplay stellt hierbei die Musik in den Mittelpunkt, denn je besser die Attacken im Rhythmus des Soundtracks grooven, desto geschmeidiger verarbeitet Mia ihre Gegner mit jeder Menge cooler Moves zu Metallschrott. Spieler, die Schwierigkeiten mit dem Takt haben oder beispielsweise hörbeeinträchtigt sind, können bei Bedarf verschiedene Rhythmusassistenz-Features aktivieren.

Pünktlich zum Steam Next Festival ist ab sofort die Beat Slayer Demo auf Steam verfügbar.