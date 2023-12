Blade soll frühestens 2027 erscheinen

Mit "Blade" kündigte Arkane Lyon ein Game zu dem beliebten Vampirjäger für Xbox Series X/S und PC an. Wie wir von Jeff Grubb im XboxEra Podcast erfahren, müssen wir uns wohl noch darauf gedulden. Das Marvel-Game soll dem Journalisten zufolge nämlich für das Jahr 2027 eingeplant sein.

Bei der Angabe handelt es sich um ein internes Ziel. Bei Verzögerungen in der Entwicklung, die aus vielerlei Gründen entstehen können, müssten wir uns sogar noch bis in das Jahr 2028 gedulden. Dies würde bedeuten, dass das Game sehr spät in der aktuellen Konsolengeneration erscheinen würde. Die Frage, wieso das Game denn so früh angekündigt wird, könnte möglicherweise damit beantwortet werden, dass Arkane neue Entwickler anlocken will.