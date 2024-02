Bekommt Bravely Default 2 einen Nachfolger?

Heute vor 25 Jahren wurde nicht nur "Metal Gear Solid" in Deutschland veröffentlicht, auch "Bravely Default 2" feiert seinen dritten Geburtstag. Zu diesem Anlass hatte Produzent Tomoya Asano eine freudige Nachricht.

So stellt Asano in bei X (ehemals Twitter) in Aussicht, dass sich Fans von "Bravely Default 2" im weiteren Jahresverlauf auf neue Entwicklungen einstellen können und dafür die Augen offen halten sollen. Das muss nicht unbedingt ein Nachfolger sein, klingt aber irgendwie fast so. Uns würde es jedenfalls nicht stören.

Der Nachfolger des ursprünglichen "Bravely Default"-Spiels stammt von dem Team, das uns die "Bravely"-Serie und "Octopath Traveler" brachte. Es enthält zudem Musik von Revo (Sound Horizon / Linked Horizon), dem Komponisten des "Bravely Default"-Soundtracks.

"Bravely Default 2" wurde am 26. Februar 2021 für Switch veröffentlicht. Die Portierung für den PC folgte am 2. September 2021.