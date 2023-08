Es werden neue Fronten gezogen, wenn nebulöse Auftragsmörder zum Start von "Call of Duty: Mobile" Saison 8: Fehler 404 am 7. September um 2 Uhr MESZ zusammenkommen. Die Highlights dieser finsteren Hightech-Saison ist die speziell für "Call of Duty: Mobile" entwickelte Karte Kurohana Metropolis sowie neue Waffen, Operatoren, ein Themenevent und mehr.

"Call of Duty: Mobile" - Saison 8: Fehler 404 bietet euch die Gelegenheit, 50 Stufen mit aktualisierten Battle Pass-Belohnungen zu verdienen. Darunter enthalten ist ein neuer Vorrat an Premiuminhalten, etwa Operatoren wie Domino – Killer-Koi, Satsumebachi – Tödliche Hornisse, Sims – Kampfkünste oder Der Eiserne Mönch – Hundert Fäuste. Ausserdem die Unterhebel-Schrotflinte Argus, die Cluster-Granate, Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane, Call of Duty-Punkte und noch vieles mehr, das im Laufe der Saison veröffentlicht wird!