Dead by Daylight Universum wird um The Casting of Frank Stone erweitert

Das "Dead by Daylight"-Universum von Behaviour Interactive wird mit dem Game "The Casting of Frank Stone" erweitert. Entwickelt wird es in Kooperation mit dem für die "Dark Pictures Anthology"-Games bekannten Studio Supermassive Games für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC. Es verwundert daher kaum, dass wir bei dem für 2024 angesetzten Game Einfluss auf die Geschichte nehmen werden können.

Über The Casting of Frank Stone

"Supermassive Games’ Talent für das Geschichtenerzählen trifft auf das Universum von Dead by Daylight. Das Ergebnis ist ein schauriges Horrorspiel, das nicht so schnell in Vergessenheit geraten wird.

Frank Stones Schatten verdunkelt Cedar Hills – eine Kleinstadt, die für immer durch seine gewalttätige Vergangenheit verändert wurde. Wie eine Gruppe junger Freunde schon bald erfahren wird, hat Stones blutgetränktes Vermächtnis über Generationen hinweg tiefe Narben bei Familien und in der Realität selbst hinterlassen.

EIN RÄTSEL VON KOSMISCHEN AUSMASSEN

In den Tiefen eines Stahlwerks in Oregon bringen die grausamen Verbrechen eines sadistischen Mörders unvorstellbare Schrecken hervor. Tauche in die Geheimnisse von Cedar Hills ein. Begleite eine Gruppe völlig neuer Charaktere, deren Schicksale miteinander verknüpft sind, auf einer unheimlichen Reise, bei der nichts so ist, wie es scheint.

WÄHLE DEIN SCHICKSAL

Jede deiner Entscheidungen verändert die Geschichte und beeinflusst das Schicksal der Charaktere. Dich erwarten emotionale Schockmomente und riskante Horrorsegmente. Entdecke, wie eine einfach anmutende Entscheidung zu einem herzzerreissenden Dilemma werden kann.

EIN FESSELNDER ALBTRAUM

Für alle, die das Unbekannte reizt und die Gefallen am Grotesken finden, bringt die kinoreife Erzählung von Supermassive Games neue Schichten von Emotionen, Immersion und Intensität in dieses düstere, reichhaltige Universum.

EINE WELT JENSEITS DES NEBES

Wirf einen völlig neuen Blick auf die erweiterte Welt von Dead by Daylight, Behaviour Interactives gefeiertes Multiplayer-Horrorspiel. Diese düstere Originalstory bietet jede Menge gruselige Wendungen und wird dir auch nach ihrem Ende noch Albträume bescheren."