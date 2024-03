Entlassungen bei Certain Affinity

Auch bei Certain Affinity ist es mittlerweile leider zu Entlassungen gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt ebenfalls schon vor.

Demnach wurden bei Certain Affinity rund 25 Mitarbeiter entlassen, was etwa zehn Prozent der kompletten Belegschaft entspricht. CEO Max Hoberman sagt dazu in einem offiziellen Statement:

"In den letzten 12 Monaten stand die Spieleindustrie vor noch nie dagewesenen Herausforderungen. Wir sind da keine Ausnahme. Heute haben wir die äusserst schwierige Entscheidung getroffen, 25 unserer Mitarbeiter in den USA darüber zu informieren, dass ihre Stellen gestrichen werden. Dies hat die grössten Auswirkungen auf die Teams, die unsere Geschäftsabläufe steuern. Für diese Entscheidung, zum ersten Mal in unserer über 17-jährigen Geschichte Entlassungen vorzunehmen, gibt es mehrere Gründe. Am wichtigsten ist die branchenweite Verlangsamung der Finanzierung neuer Haupt- und Co-Entwicklungsprojekte und die Zurückhaltung von Drittinvestoren bei der Finanzierung von Spielen oder Spieleunternehmen. Dies hat es ausserordentlich schwierig gemacht, neue Projekte zu unterzeichnen oder andere Formen der Finanzierung zu sichern. Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit auf unserem Team und dem Wohlergehen der am stärksten betroffenen Mitarbeiter, die wir mit Abfindungen und der Fortführung von Leistungen unterstützen. Ausserdem machen wir ihre unverfallbaren Ansprüche aus unserem Aktienbeteiligungsplan übertragbar, damit sie auch in Zukunft vom Erfolg des Unternehmens profitieren können. Wir haben eine grossartige Unternehmenskultur aufgebaut, in der wir alle zusammenkommen, um uns in Zeiten der Not gegenseitig zu unterstützen. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis und Ihre Geduld, während wir dieses beispiellose Ereignis bewältigen. Wir danken Ihnen."

Certain Affinity wurde 2006 gegründet und ist vor allem durch seine unterstützende Entwicklungsarbeit an der "Halo"-Reihe sowie bei "Call of Duty" und "Doom" bekannt.