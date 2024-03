Children of the Sun hat ein Release-Termin

Das ballistische Puzzlespiel "Children of the Sun", entwickelt vom Berliner Indie-Scharfschützen René Rother, erscheint am 9. April für PC.

Im Spiel "Children of the Sun" spielt man 'das Mädchen', das mit einer Gehirnwäsche durch 'den Kult' aufgewachsen ist, sich aber nun von deren Kontrolle befreit hat – jetzt führt sie einen Ein-Frau-Krieg gegen 'den Kult' und dessen rätselhaften Messias, 'den Anführer'.

"Children of the Sun" ist ein psychedelischer Rache-Roadtrip mit einer eleganten Mischung aus Scharfschiessen und Rätsellösung, wartet jedoch mit einer mörderischen Wendung im Kern des einzigartigen Gameplays: Es kann nur eine Kugel pro Level abgefeuert werden!

Dank ihrer telekintischen Kräften, die der Physik trotzen, kann 'das Mädchen' diese Kugel neu ausrichten, um Hindernisse herum biegen und auf noch mehr kreative Wege einsetzen.