Remedy Entertainment erwirbt Rechte an Control

Remedy Entertainment hat die Rechte an "Control" erworben. Die Kaufsumme dafür ist ebenfalls bekannt.

So gibt Remedy Entertainment bekannt, dass man für 17 Millionen Euro die Rechte am kompletten "Control"-Franchise erworben hat. Dies umfasst Publishing, Vertrieb und Marketing des ersten und (kommenden) zweiten Teils sowie dessen Multiplayer-Ableger mit dem aktuellen Codenamen "Condor". Alle künftigen Serienteile sind natürlich auch abgedeckt.

In der Hauptrolle von "Control" ist die Heldin Jesse Faden. Ihre schwierige Vergangenheit hat unserer Heldin Jesse Faden nach New York gebracht - genauer gesagt zu einem riesigen Beton-Wolkenkratzer, der als 'Das Älteste Haus' bekannt ist. Im Inneren befindet sich das Hauptquartier einer geheimen Regierungsbehörde mit dem Namen Federal Bureau of Control. Durch diverse mysteriöse Ereignisse wird nun Jesse die neue Direktorin des FBI und muss sich mit ihren neu gewonnenen übernatürlichen Fähigkeiten den Hiss stellen. Dazu hat sie etwas, das 'Dienstwaffe' genannt wird: eine spezielle, übernatürlich verbesserte Waffe, die nur der Direktor des Büros benutzen kann und deren Form sich nach Jesses Willen verändern kann.

"Control" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.