CookieRun: The Darkest Night - VR-Spiel angekündigt

Devsisters kündigt "CookieRun: The Darkest Night" an, ein vom Studio FreshDoh! entwickeltes Virtual-Reality-Spiel aus dem "CookieRun"-Franchise. Ein Trailer gewährt erste Eindrücke in die Welt des neuen "CookieRun"-Abenteuers, dessen erstes Kapitel noch dieses Jahr im Meta Quest Store erhältlich sein wird.

"CookieRun: The Darkest Night", ehemals bekannt als "Project Q", stellt die neuste Ergänzung der "CookieRun"-Reihe dar. Das Spiel verbindet nahtlos Action-, Abenteuer- und Rollenspielelemente und schafft so ein aufregendes Abenteuer in der virtuellen Realität. Als erste VR-Veröffentlichung innerhalb des "CookieRun"-Universums markiert es einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der IP. Ausserdem demonstriert es Devsisters‘ Hingabe, neue Genres und Plattformen zu erkunden.

In "CookieRun: The Darkest Night" tretet ihr eine epische Reise als Tapfer-Cookie an, der Hauptfigur von "CookieRun". Das Ziel ist es, seine Cookie-Mitstreiter aus dem Hexenschloss zu befreien. "The Darkest Night" erzählt die Geschichte einer Gruppe Cookies, die sich mutig den Gefahren und Herausforderungen des Schlosses stellen, um zu entkommen, bevor die Hexe zurückkehrt. Ihr müsst aus der Perspektive eines 15 Zentimeter grossen Cookies verschiedene Bereiche wie die Küche oder das Labor erkunden, gigantische Feinde bekämpfen und eine Vielzahl an Rätseln und Minispielen lösen.

Der Trailer zu "CookieRun: The Darkest Night" gewährt einen ersten Einblick in die Hintergrundgeschichte von Tapfer-Cookie, die Begegnungen mit anderen Cookies und den bedrohlichen Feinden im Schloss, das viele dunkle und geheimnisvolle Räumlichkeiten birgt.

Kapitel 1 von "CookieRun: The Darkest Night" wird noch in diesem Jahr über den Meta Quest Store veröffentlicht, gefolgt von Kapitel 2 und 3 im Jahr 2024.