Trailer zu "Crossfire: Sierra Squad"

"Crossfire: Sierra Squad" ist ein VR-Game, das auf dem Ego-Shooter "Crossfire" der südkoreanischen Entwickler SmileGate und Neowiz basiert. Erwarten dürfen wir 60 Kampagnen-Missionen für Solo oder Koop in verschiedenen Spielmodi, einschliesslich Arcade-, Realismus- und Hardcore-Modi. Im Rahmen des Summer Game Fest wurde verkündet, dass das Game im August für PC VR und PSVR 2 erscheint. Einen Trailer gibt es natürlich auch:

Über "Crossfire: Sierra Squad"

"In diesem actiongeladenen Abenteuer erwarten dich die gewohnt hochwertigen Charaktere, Karten und Fortbewegungsmittel im Spiel, für die CROSSFIRE bei Fans bekannt ist – jetzt in VR. Erbitterte Paramilitärgefechte zwischen den beiden rivalisierenden Fraktionen Black List und Global Risk auf zahlreichen Innen- und Aussenschauplätzen sorgen in den mehr als 60 Missionen der Kampagne für reichlich Action.

39 Waffentypen, darunter Pistolen, Gewehre, werfbare – und zurückwerfbare – Granaten und Scharfschützengewehre mit revolutionären Zielfernrohrmechaniken bieten eine Fülle an Möglichkeiten, um die 17 Feindtypen zu erledigen. Fahre in der 360°-VR-Umgebung schwere Geschütze auf wie Hubschrauber und Panzerfahrzeuge – halte stets die Augen offen!

Mit dem Feind ist nicht zu spassen. Wenn du Hilfe benötigst, kannst du dich mit bis zu 3 Freunden in das umfangreiche Koop-Erlebnis stürzen."