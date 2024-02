Nacon versorgt uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Crown Wars: The Black Prince". Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir drei Minuten lang zu sehen, was "Crown Wars: The Black Prince" spielerisch zu bieten hat. Dabei sind sämtliche Bereiche des Strategiespiels berücksichtigt.

In "Crown Wars: The Black Prince" werden Spieler mitten in einen hundertjährigen Krieg hineingeworfen, in dem mehrere Königsfamilien in gewaltsamen Konflikten entscheiden wollen, wer das mächtigste Königreich in der westlichen Welt kontrollieren wird. Allerdings lauert im Schatten ein mächtiges Übel, das den Verlauf der Geschichte verändern könnte: Eine okkulte Organisation namens "Der Orden" sät Chaos im Königreich, um ihre Macht zu vergrössern.

"Crown Wars: The Black Prince" ist ab 14. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Eine Fassung für Nintendos Switch wird wenig später veröffentlicht.