The Dark Pictures: Little Hope auch für die Nintendo Switch

Mit "The Dark Pictures Anthology: Little Hope" erscheint am 05. Oktober das zweite Kapitel der Horrorspielreihe für Nintendo Switch und kann ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellt werden.

Als der Bus einer College-Klasse aufgrund von schlechtem Wetter durch die Stadt Little Hope umgeleitet werden muss, kommt es zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise wird niemand verletzt, doch das wird sich bald ändern. Als die College-Studenten sich aufmachen, um die angeblich verlassene Stadt zu erkunden, wird ihnen der Weg von einem mysteriösen, undurchdringbaren Nebel abgeschnitten. Auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit beginnt die Gruppe Visionen aus der Vergangenheit zu empfangen, die sie aus den Schatten heraus jagen.

Durch diese mysteriösen Visionen werden sie Zeugen der grausamen Vergangenheit der Stadt und der schrecklichen Ereignisse der Hexenprozesse von Salem. Die Spieler*innen müssen nun herausfinden, warum diese Erscheinungen auftauchen und versuchen, aus Little Hope zu entkommen.

"The Dark Pictures Anthology: Little Hope" erscheint am 05. Oktober 2023 für Nintendo Switch. Das Spiel ist bereits für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.