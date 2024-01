Der Endspurt für Einreichungen zum Deutschen Computerspielpreis 2024 (DCP) läuft: Noch bis zum 19. Januar 2024 um 23:59 Uhr können Spieleentwickelnde, Publisher und Nachwuchstalente ihre Games und Prototypen auf www.deutscher-computerspielpreis.de einreichen. Insgesamt sind 800'000 EUR an Preisgeldern in 15 Kategorien vorgesehen.

In den nationalen Kategorien können Spiele eingereicht werden, die zu mindestens 80 Prozent in Deutschland entwickelt worden und zwischen dem 20. Januar 2023 und dem Tag der Preisverleihung am 18. April 2024 erschienen sind. Ein Titel darf nur einmalig beim Deutschen Computerspielpreis eingereicht werden; die Einreichung in mehreren Kategorien ist zulässig.

In der Kategorie "Beste Innovation und Technologie" können ausser Spielen auch andere Innovationen und Technologien eingereicht werden, sofern diese aus Deutschland stammen und ein Bezug zu Computerspielen besteht.

In der undotierten Kategorie "Bestes Internationales Spiel" können Games eingereicht werden, die international erschienen sind oder erscheinen werden, nicht jedoch massgeblich in Deutschland entwickelt worden sind.

Mit dem ebenso undotierten Preis "Spieler des Jahres" werden E-Sportler, Let’s-Player oder (einfache) Spieler ausgezeichnet, die sich mit besonderen Leistungen hervorgetan haben. Dies kann eine spielerische Leistung, aber auch ein Engagement für das Medium Games, die Community oder die Gesellschaft insgesamt sein.

Mit dem Preis für das "Studio des Jahres" werden explizit die Kreativen hinter den Spielen prämiert und in den Mittelpunkt gestellt. Das ausgezeichnete Entwicklungsstudio überzeugt insbesondere durch seine Spiele – aber auch (Team-)Erfolg, das Engagement des Studios insgesamt oder eine besondere Leistung sollen gewürdigt werden. Hierzu können beispielsweise die Qualität als Arbeitgeber, Produkterfolg und Produktqualität, Unternehmensentwicklung, Innovation, soziale Verantwortung oder gesellschaftliches Engagement zählen.

Die Games-Community und alle interessierten Personen können selbst Studios oder Spieler*innen vorschlagen – die Frist für diese beiden Kategorien läuft noch bis Ende Januar.

Die Auszeichnung der besten Games, Studios und Spieler des Jahres findet am 18. April 2024 in München und online im Live-Stream statt.

Detaillierte Teilnahmebedingungen für alle Kategorien.