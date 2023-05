Good Shepherd Entertainment enthüllt Dicefolk

Good Shepherd Entertainment hat "Dicefolk" angekündigt, ein neues taktisches Einzelspieler-Roguelite-Spiel, das auf Würfel- und Monsterfangmechaniken basiert und noch in diesem Jahr für PC erscheinen wird.

Das von Leap und Tiny Ghoul entwickelte Dicefolk gibt Spielern Kontrolle über jeden Kampf: Sie übernehmen das Kommando über die Würfel und die Reihenfolge der gegnerischen Züge, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen. Es gibt Dutzende einzigartiger und mächtiger Kreaturen zu entdecken, die man rekrutieren kann um die perfekte Truppe für den Sieg zusammenzustellen.

In der Welt von Dicefolk sind die namensgebenden "Dicefolk" aussergewöhnliche Wesen, die aus ihrem Grimoire magische Kreaturen, sogenannte Chimären, zum Leben erwecken können. Doch einige Chimären richten Unheil an! Als Dicefolk, dessen würfelförmige Artefakte jede Chimäre befehligen können, liegt es an euch, in diesem spannenden Roguelike-Abenteuer Frieden und Harmonie im Land wiederherzustellen. Man steuert die Kreaturen mit Hilfe einzigartiger Würfelmechaniken und übernimmt das Kommando in allen Kämpfen, um das eigene Team zum Sieg zu führen.