Disney Dreamlight Valley bleibt kostenpflichtig

Die Lebenssimulation von Gameloft "Disney Dreamlight Valley" bleibt nach Ablauf der Early Access Phase ein kostenpflichtiges Spiel. Dies soll gewährleisten, dass die Qualität für die Zukunft aufrechterhalten werden kann. Dies wurde von dem Entwicklerstudio in einer Meldung auf der Website mitgeteilt, wo auch die Editionen des Spiels vorgestellt werden. Den Link dazu findet ihr weiter unten.

SAVE THE DATE



Disney Dreamlight Valley Showcase

November 1 @ 6pm CET / 1pm ET / 10am PT



TUNE IN HERE: https://t.co/2toxIaMkgB



See what the future has in store for the Valley and beyond! pic.twitter.com/NVkf7X7Iql