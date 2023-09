"Disney Dreamlight Valley" ist nun schon seit etwas mehr als einem Jahr im Early-Access-Stadium. Jetzt wurde ein weiteres Update für den Titel veröffentlicht.

Das neue Update für "Disney Dreamlight Valley" ergänzt dabei zunächst einmal frische Inhalte. So können wir uns etwa über Belle freuen. Ausserdem sollten einige Bugs von nun an der Vergangenheit angehören. Wer sich diesbezüglich für alle Informationen interessiert, sei hiermit an die englischen Patchnotes verwiesen.

"Disney Dreamlight Valley" ist eine spielerische Mischung aus Lebenssimulation und Abenteuerspiel, also voller Aufgaben, Erkundungen und fesselnden Aktivitäten mit alten und neuen Disney- und Pixar-Charakteren.

Dreamlight Valley war einst ein idyllisches Land, in dem Disney- und Pixar-Charaktere in Harmonie lebten, bis zum Vergessen. Nachtdornen überwucherten plötzlich das Land und durchtrennten die Erinnerungen, welche mit dem magischen Ort verbunden waren. Da sie nirgendwo anders hinkonnten, zogen sich die Bewohner des Dreamlight Valley hinter verschlossene Türen in das Dream Castle zurück.