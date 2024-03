Modus Games hat eine kostenlose Erweiterung für "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" vorgestellt. Einen konkreten Releasetermin dafür gibt es auch schon.

Der Gratis-DLC für "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" heisst demnach "Sacred Reunion" und wird uns hier mit einem kurzen Trailer vorgestellt. Die Erweiterung ist ab dem 4. April erhältlich.

In "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" können wir in Tag-Teams spielen und mit den 13 spielbaren Charakteren vielfältige Strategien für Kombos, Abwehr- und Angriffs-Moves einsetzen. Die Kultfiguren Billy und Jimmy Lee werden von Marian, jetzt eine bewaffnete Fernkämpferin, und dem Neuzugang Onkel Matin, einem Kraftpaket mit Schutzschild, begleitet. Kämpfe als klassisches Lee-Duo im Tag-Team oder setze andere Figuren ein. Im lokalen Zweispieler-Koop vervierfacht sich die Action während du mit einem Freund die Banden von den Strassen vertreibst.

"Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" erschien am 27. Juli 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und PC.