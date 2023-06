Releasetermin für Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Nachdem "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" Anfang Mai angekündigt worden war, hat Modus Games jetzt einen konkreten Erscheinungstermin verkündet. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Demnach erscheint "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" am 27. Juli. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.

In "Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons" können wir in Tag-Teams spielen und mit den 13 spielbaren Charakteren vielfältige Strategien für Kombos, Abwehr- und Angriffs-Moves einsetzen. Die Kultfiguren Billy und Jimmy Lee werden von Marian, jetzt eine bewaffnete Fernkämpferin, und dem Neuzugang Onkel Matin, einem Kraftpaket mit Schutzschild, begleitet. Kämpfe als klassisches Lee-Duo im Tag-Team oder setze andere Figuren ein. Im lokalen Zweispieler-Koop vervierfacht sich die Action während du mit einem Freund die Banden von den Strassen vertreibst.