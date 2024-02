Dragon Ball FighterZ für PS5 & Xbox Series X terminiert

Bandai Namco hat einen Releasetermin für "Dragon Ball FighterZ" auf PS5 und Xbox Series X verkündet. Ausserdem gibt es Informationen zum Next-Gen-Upgrade.

Demnach ist "Dragon Ball FighterZ" ab heute auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft verfügbar. Das Next-Gen-Upgrade kann innerhalb der jeweiligen Konsolenfamilie kostenlos vorgenommen werden. Die Next-Gen-Versionen von "Dragon Ball FighterZ" waren bereits im August 2022 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dragon Ball FighterZ" erschien am 26. Januar 2018 für PS4, Xbox One und den PC. Die Portierung für Nintendos Switch folgte im selben Jahr am 28. September.