Die Dragon Ball Games Battle Hour 2024 findet in vom 27. bis zum 28. Januar im Convention Center in Los Angeles statt und bietet Aktivitäten rund um "Dragon Ball". Die von Bandai Namco und Partnern organisierte Veranstaltung findet bereits zum vierten Mal statt und bringt die "Dragon Ball"-Community in Themen wie Manga, Anime, Filme, Videospiele, Spielzeug und mehr zusammen. Teilnehmende können die Veranstaltung kostenlos besuchen.

Während der **Battle Hour 2024" finden Turniere wie die "Dragon Ball Fighterz"-World-Tour-Finals und die "Dragon Ball Super Card Game"-World-Championship statt. Teilnehmende können sich über spannende Kämpfe sowie eine Menge Neuigkeiten zu kommenden "Dragon Ball"L-Spielen freuen. Zusätzlich stehen Demo-Stationen zum Spielen, Photo Points und mehr bereit.

Zusätzlich erwarten Besuchende zahlreiche Panels zu diversen "Dragon Ball"-Themen. Unter anderem präsentieren Ryo Mito, Producer der "Dragon Ball Z Sparking!"-Reihe und Masayuki Hirano, Producer von "Dragon Ball Xenoverse", das "Dragon Ball Games Producer Panel". Dort geben sie einen Einblick darin, wie es ist, an diesen Spielen zu arbeiten. Auch "Dragon Ball: Sparking! ZERO", das die "Dragon BallL Z: BUDOKAI TENKAICHI"-Reihe fortführt, wird Teil dieses Panels sein.

Akio Iyoku, "Dragon Ball"-Executive-Producer, tritt als Gast beim "Dragon Ball Daima"-Special-Panel am Sonntagabend auf. Herr Iyoku wird ein paar Einblicke hinter die Kulissen des Anime "Dragon Ball Daima" sowie ein Artwork von Akira Toriyama teilen. "Dragon Ball Daima" ist ein neuer Anime, der im Herbst 2024 zum 40-jährigen Jubiläum der originalen "Dragon Ball"-Reihe erscheint. Akira Toriyama ist an der Produktion der brandneuen Story sowie der Handlung und dem Charakter-Design beteiligt.

Ausserdem können sich Teilnehmende über die "Dragon Ball Legend"s and "Dragon Ball Z Dokkan"-Battle-Fun-Stages und die "Sand Land"-Exclusive-Movie-Night freuen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung werden auf der offiziellen Webseite enthüllt.