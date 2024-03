Yu-Gi-Oh! World Championship 2024

Konami Digital Entertainment gab heute bekannt, dass die Yu-Gi-Oh! World Championship zum ersten Mal seit 2016 in den USA stattfinden wird. Die Yu-Gi-Oh! World Championship bringt Herausforderer aus der ganzen Welt nach Seattle, Washington, vom 7. bis 8. September für zwei Tage voller fesselnder und erstklassiger Duelle zusammen.

Bei der Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2024 werden erstmals vier separate Turniere angeboten. Es gibt Turniere für das "Yu-Gi-Oh!-TCG", "Yu-Gi-Oh! Master Duel" und zwei unterschiedliche Turnierformate für "Yu-Gi-Oh! Duel Links". Wie bereits bei vorherigen "Yu-Gi-Oh!"-WCS-Events wird eins der Turniere in "Yu-Gi-Oh! Duel Links" für "Speed Duel" sein. Das zusätzliche Turnier in "Yu-Gi-Oh! Duel Link" wird in "Rush Duel" ausgetragen, dem neuen Gameplay-Format, das im September 2023 eingeführt wurde.

Darüber hinaus gab Konami Details zu den World Championship Qualifier (WCQ) Events für Amerika, Europa und Ozeanien bekannt. Bei diesen Turnieren treffen die besten Duellanten ihrer jeweiligen Regionen aufeinander, um sich für die Yu-Gi-Oh! WCS 2024 zu qualifizieren und sich die Chance zu sichern, Yu-Gi-Oh! TCG World Champion zu werden.

Die Daten und Veranstaltungsorte für die Events der WCQ