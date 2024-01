25 Jahre Yu-Gi-Oh!

Das "Yu-Gi-Oh!"-Kartenspiel feiert im Februar 2024 das 25. Jubiläum und in Deutschland wird dieser Anlass mit einem besonderen Event gefeiert – dem Dueling Festival.

Am Samstag, den 24. Januar, und Sonntag, den 25. Januar, findet das Dueling Festival in der Pyramide in Mainz statt. Geboten werden eine Reihe unterhaltsamer Aktionen für Fans aller Altersstufen. Es finden Turniere sowohl für Gelegenheitsspieler als auch für erfahrene Duellanten im TCG statt, die aktuellen Produkte werden zum Kauf angeboten und für Neueinsteiger gibt es Einführungen in "Yu-Gi-Oh!".

Das Dueling Festival ist speziell für Familien gedacht und bietet verschiedene Aktivitäten für Kinder jeden Alters. Dazu zählen Einführungen in das Yu-Gi-Oh! TCG, ein Yu-Gi-Oh! TCG Memory-Spiel oder ein Bällebad. Besucher der Fun Area haben die Chance auf besondere Goodie Bags.

Bei den Turnieren werden auch Formate gespielt, die normalerweise nicht auf öffentlichen Events angeboten werden wie "Nur normale Monster", "Kein Extra Deck" und "Structure Deck Turnier". Duellanten erhalten Star Chips für einen Sieg, welche für spannende Preise eingelöst werden können. Wer genug sammelt, kann am Sonntag am Main Event teilnehmen und hat die Chance auf eine Oversized Karte.

Das Dueling Festival findet am Samstag, den 24. Februar, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr statt sowie am Sonntag, den 25. Februar, zwischen 10 Uhr und 16 Uhr. Veranstaltungsort ist die Pyramide in Mainz (Nikolaus-Kopernikus-Strasse 17, 55129 Mainz). Es ist Zeit für ein Duell!