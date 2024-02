Konami kündigt offizielle Yu-Gi-Oh!-Sammlung an

Konami feiert das 25-jährige Jubiläum von „Yu-Gi-Oh!“ und kündigt eine besondere Spiele-Kollektion für Nintendo Switch und PC an.

Die „Yu-Gi-Oh! Early Days Collection“ ist eine Zusammenstellung klassischer Spiele, die bis in die Game Boy Color-Ära zurückreichen und von denen einige zuvor exklusiv in Japan erschienen sind. „Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists“ ist zum Beispiel Teil der Sammlung.

Wann die Kollektion erscheint, ist bisher noch nicht bekannt, sie soll zum Start aber für die Nintendo Switch und den PC über Steam erhältlich sein. Darüber hinaus führt „Yu-Gi-Oh! Duel Links“ die VR-Funktionalität mit einem Feature namens „Solid Vision Experiment“ ein, das es Spielern ermöglicht, Duelle in immersiven VR-Umgebungen mit ikonischen Monstern wie dem Weissen Drachen zu erleben.