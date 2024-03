Mario Kart & Splatoon: Europas beste Spieler nach Japan

Sie kommen aus Europa, Japan, Hongkong und Taiwan, aus Nordamerika, Australien und Neuseeland sowie aus Südkorea: Die weltbesten Spieler von "Splatoon 3" und "Mario Kart 8 Deluxe" treten am zweiten Aprilwochenende in Japan gegeneinander an. Aber wer von ihnen wird in den beiden Finales den Sieg davontragen? In Europa können die Nintendo-Fans das Event live und in Englisch miterleben – jeweils in den frühen Morgenstunden auf YouTube. Auf der Website von Nintendo of Europe erfahren sie, was alles an herausfordernden Rennstrecken, Karten und Spiel-Modi auf die Teilnehmer zukommt.

Europa wird bei der Splatoon 3 World Championship vom Team KaiZer vertreten, bestehend aus Captain Isik, Zerr[eZ], Neuzugang flyzero und dem vierfachen deutschen Meister und ehemaligen Vize-Weltmeister WMajin. Die Reise nach Japan haben sich die vier im Oktober 2023 im Finale der zweitägigen Splatoon 3 European Championship in Deutschland erstritten. Nachdem sie an Tag 1 den Gruppensieg errungen und im ersten Halbfinale des zweiten Tags die französischen Meister Alliance Rogue ausgeschaltet hatten, bewiesen sie im grossen Finale gegen das Schweizer Meisterteam Golden Ratio erneut ihre Champion-Qualitäten. Nach einer anfänglichen 1:2-Niederlage im Revierkampf gewannen sie vier aufeinanderfolgende Anarchie-Kämpfe und sicherten sich mit einem klaren 4:1 den Gesamtsieg. Wer noch einmal miterleben möchte, wie sich das Team sein Ticket nach Japan erspielt hat, kann sich das Finale der Splatoon 3 European Championship zwischen KaiZer und Golden Ratio in voller Länge auf dem YouTube-Kanal von Nintendo ansehen.

Auf den virtuellen Rennpisten ruhen Europas Hoffnungen auf Thomas aus Frankreich. Bei der Mario Kart 8 Deluxe European Championship im letzten Oktober raste er vor 23 Konkurrenten über die Ziellinie. Vor den letzten beiden Rennen dieses Events, auf den Strecken Bowsers Festung und Regenbogen-Boulevard, sah es ganz danach aus, als hätte einer der drei bis dahin führenden Kart-Piloten – ώƒ Mars, Mario oder starxlx – den Sieg in der Tasche. Aber in einer fulminanten Aufholjagd setzte sich schliesslich Thomas durch, indem er in beiden Rennen jeweils den zweiten Platz belegte und sein Gesamtergebnis damit um 24 Punkte verbesserte. Mit 101 Punkten setzte er sich an die Spitze der Rangliste – mit ganzen sieben Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten starxlx. Auch Thomas' Rennen zum Ruhm in 12 Etappen lässt sich im YouTube-Video zur Mario Kart 8 Deluxe European Championship noch einmal nacherleben.

Die europäischen Meister müssen sich nun auf die harte globale Konkurrenz in Japan vorbereiten. Nintendo gab heute den Ablauf dieser Turniere bekannt.

Am Samstag, den 13. April, findet zunächst die "Splatoon 3"-Gruppenphase statt. In dieser wetteifern die sechs qualifizierten regionalen Champions in Revierkämpfen um ihre Platzierung am zweiten Tag. Sonntag, der 14. April, steht dann ganz im Zeichen der K.O.-Phase, einer Mischung aus Anarchie-Kampf-Modi und -Karten. Sätze, die noch keine Gewinner hervorgebracht haben, werden durch ein Tiebreak im Revierkampf-Modus entschieden. Die Gruppensieger des ersten Tages sind automatisch für das Halbfinale qualifiziert und kommen damit dem ultimativen Preis einen entscheidenden Schritt näher: der Splatoon 3 World Championship-Trophäe.

In "Mario Kart 8 Deluxe" jagen die sechs qualifizierten Spieler am Sonntag, den 14. April, über zwölf verschiedene Pisten aus dem Hauptspiel und dem "Mario Kart 8 Deluxe"-Booster-Streckenpass. Die Rennen beginnen auf N64 Königliche Rennpiste und enden auf Wii Regenbogen-Boulevard. Und wenn sich der Staub gelegt hat, wird der Fahrer mit der höchsten Gesamtpunktzahl die Trophäe der Mario Kart 8 Deluxe World Championship in Empfang nehmen.

Die Turniere werden am Samstag, den 13. und Sonntag, den 14. April jeweils in den frühen Morgenstunden mitteleuropäischer Zeit per Livestream mit englischem Kommentar aus Japan übertragen.